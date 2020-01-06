شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد «شيلونجو» وعودة «المحمدي» لقائمة الإسماعيلي في مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة أدهم السلحدار، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز، في المباراة المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقات الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة باهر المحمدي قائد الفريق بعد غيابه عن مباراة إنبي الماضية، بالإضافة إلى استبعاد الناميبي بنسون شيلونجو، ووجيه عبدالحكيم.

وضمت القائمة:

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حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي.

الدفاع: أحمد أيمن – باهر المحمدي – محمد هاشم – إبراهيم أبواليزيد – أسامة إبراهيم – محمود البدري.

الوسط: عماد حمدي – محمد بيومي – محمود عبدالعاطي «دونجا» – محمد مخلوف – بيكيتي سيلفا – عبدالرحمن مجدي – محمد صادق – محمد حمدى زكي.

الهجوم: محمد الشامي – حازم مرسي.