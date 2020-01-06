شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 20 هدفًا للزمالك في الـ «+90» خلال آخر 20 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل أحمد سيد «زيزو» هدفًا قاتلًا لفريق الكرة بنادي الزمالك في شباك مضيفه طنطا، في لقاء الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز بالموسم الجاري، هدفًا منح الفريق الأبيض النقاط الثلاثة وعمل «ريمونتادا» مميزة وتحويل التأخر إلى انتصار ثمين.

الزمالك امتلك في سجله التاريخي العديد من الأهداف في الأوقات القاتلة التي صعق بها منافسيه، خاصةً خلال الألفية الحالية، وهو ما نرصده في هذا التقرير.

وسجل شيكابالا هدف الموت المفاجىء في شباك سموحة مع صافرة نهاية مباراة الفريقين بالدوري موسم 2011-2012، من ركلة حرة مباشرة.

ونجح يوسف أوباما في تحيطم أحلام تليفونات بني سويف مسجلًا مع الدقيقة +95 هدف انتصار البلانكو في مباراتهما بالدوري موسم 2013-2014.

كما استطاع الثنائي حسن مصطفى وأحمد جعفر قلب الطاولة على فريق بتروجت بإحرازهما هدفي الانتصار في لقاء السويس موسم 2010-2011، مع الدقيقتين +92 و+95 في واحدة من أكثر مباريات الزمالك إثارة.

وسجل محمد إبراهيم هدف ثمين حصد به الزمالك نقاط مباراته أمام المصري مع صفارة نهاية مباراة الفريقين بالدوري موسم 2010-2011 أيضًا.

فريق نادي سموحة كان موعودًا باستقبال أهداف جديدة في الأوقات العصيبة خلال مواجهاته أمام الزمالك، فسجل مؤمن زكريا وباسم مرسي ثنائية متأخرة للبلانكو في مرمى الفريق السكندري بمباراة الدوري موسم 2014-2015.

كما أحرز حازم إمام هدفًا قبل النهاية بدقيقية واحدة في شباك الفريق السكندري بنهائي كأس مصر موسم 2013-2014، قبل أن يعاود السيناريو الكونغولي كاسونجو ويهز شباك سموحة في الوقت القاتل بنهائي الكأس الموسم قبل الماضي، ومن ثم نجاح الفريق الأبيض بحسم اللقب بركلات الترجيح.

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وتغرد رأس الكوتغولي كاسونجو من جديد وتزور شباك وادي دجلة مع صافرة نهاية مباراته أمام الزمالك بالدوري موسم 2017-2018، مسجلًا انتصارًا مثيرًا لأبناء القلعة البيضاء.

كما نجح الزامبي إيمانويل مايوكا من تسجيل هدفًا قاتلًا أدرك به التعادل للزمالك في شباك اتحاد العاصمة الجزائري بمجموعات دوري الأبطال نسخة 2017.

وفاجأ أحمد رفعت أنصار القلعة البيضاء بهدف صاعق مع الدقيقة الخامسة من الوقت البديل في مواجهة الزمالك والداخلية، ليحسم البيت الأبيض المباراة الماراثونية التي جمعت الطرفين موسم 2016-2017.

الدقيقة 90 كانت شاهدة على رأسية لحمادة طلبة سجل من خلالها هدف التعادل للزمالك في شباك سموحة بالدوري موسم 2015-2016، وكرر السيناريو ذاته المدافع على جبر في مباراة دجلة بموسم 2016-2017، مدركًا التعادل للزمالك في الدقيقة الأخيرة.

محمود كهربا كان على موعد مع هدفين يحملان الكثير من الإثارة لفريق نادي الزمالك في مشواره بالدوري في الموسم الماضي 2018-2019، حيث سجل مع الدقيقة 90 هدف انتصار فريقه السابق في شباك الداخلية بلقاء الدور الأول وكرر الأمر مع الدقيقة +91 في مباراة حرس الحدود.

وحرمت رأس أحمد جعفر فريق وادي دجلة من تحقيق فوز مثير على الزمالك، حيث أدرك مهاجم الفريق الأبيض السابق التعادل مع الدقيقة +93 من عمر مواجهة الدور الثاني للدوري موسم 2013-2014.

عبدالله سيسيه نجم الزمالك السابق، البوركيني الجنسية، تمكن من تسجيل هدف صاعق في شباك الصفاقسي التونسي مع الدقيقة 90 من عمر مباراة الفريقين بافتتاحية مرحلة المجموعات للكونفدرالية نسحة 2015.

والدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح مصطفى فتحي في تسجيل هدف ثمين للزمالك حال دون خسارته أمام مصر المقاصة في مباراة الدور الأول لموسم 2015-2016 لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وحملت الدقيقة الخامسة والأخيرة من عمر الوقت المحتسب بدلًا من الضائع هدفًا للزمالك في شباك الفتح الرباطي المغربي بملعب الأخير، بإياب ملحق الكونفدرالية 2015، أتي عن طريق حازم إمام ليفوز بطل مصر بنتيجة 3/2.