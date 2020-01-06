ليفربول يضم هاري كثاني صفقات الشتاء 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

أبرمت إدارة ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع مهاجم بيرنتفورد "جو هاري"، بعد غياب عن صيف الانتقالات الماضية بشكل تام، حتى يبرم الفريق صفقته الثانية على التوالي.

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وحسب شبكة "ليفربول إيكو" فإن إدارة الريدز، قد أتمت التعاقد مع اللاعب صاحب ٢١ معززا قوات ليفربول تحت ٢٣ مع توقعات جدية لأخذ اللاعب فرصة للتواجد بالفريق الأول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، مع ارتباط ريان بروستر للخروج إعارة لصفوف سوانزي سيتي بدوري الدرجة الثانية.

وكان الوافد الجديد لصفوف ليفربول، قد لعب بأكاديمية مانشستر سيتي، إلا أنه خرج وأثبت أحقيته للتواجد بالفريق كبرى خاصة وأنه سجل هذا الموسم ثلاثة أهداف خلال خمس لقاءات شارك بها هذا الموسم وسبق له إحراز ٤٠ هدفا خلال وقت ماضي خلال ٨٠ مواجهة.

الجدير بالذكر أن ليفربول، قد تعاقد منذ فترة قريبة مع الياباني مينا مينو من سالزبورغ النمساوي، حتى يدعم صفوفه لاستكمال منافسات الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.