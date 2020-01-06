شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد و فالنسيا في السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 يلتقي نادي ريال مدريد أمام فريق فالنسيا يوم غدً الإربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

Advertisements وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني على الملاعب السعودية، وتعد هذه النسخه هي الأولى التي ستلعب من بشكلها الجديده الذي تم الإعلان عنها في يناير الماضي. وتم تعيين الطاقم التحكيمي المتمثل في كلاّ من :" خيسوس خيل مانزانو حكما للساحة. ويرافقه الحكم بابلو غونزاليس لتقنية الفيديو VAR."

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