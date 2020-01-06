شكرا لقرائتكم أحمد حسن وهانى أبو ريدة يخطفان الأنظار في مباراة أساطير العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خطف أحمد حسن الأنظار إليه قبل انطلاق مباراة أساطير العالم التى تقام فى سفح الأهرامات لحضور 30 نجما عالميا، حيث خطف الصقر الأنظار من خلال انشغاله بالموبايل والتحدث فى الهاتف داخل ملعب المباراة .
وتشهد المبارة حضور مسئولى الاتحاد الدولى والافريقى لكرة القدم بالإضافة إلى اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .
كما خطف هانى أبو ريدة رئيس اتحاد المصرى لكرة القدم السابق وعضو المكتب التنفيذى للفيفا بحضور داخل ملعب المباراة والسلام على النجوم وتحيتهم .
والفريق الثاني يضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، اوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.
تأتي المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلاً من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب افضل لاعب داخل إفريقيا
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