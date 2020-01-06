شكرا لقرائتكم الأشعة تثبت جاهزية مروان محسن لتدعيم الأهلي أمام بلاتينيوم الزيمبابوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت الأشعة التي خضع لها مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلامته من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام إف سي مصر بالدوري العام ، حيث أثبتت الأشعة جاهزية اللاعب، لتدعيم فريقه في مواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم ستارز، يوم 11 من الشهر الجاري بزيمبابوي.

وتعرض مروان محسن، للإصابة بتورم في وجه القدم، خلال مشاركته بمباراة إف سي مصر بالدوري المصري الممتاز، والتي فاز بها الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر إخراج اللاعب أثناء المباراة خوفًا من تفاقم الإصابة وقام بإجراء أشعة صباح اليوم الإثنين.

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ويحتل الأهلي، المركز الثاني برصيد 6 نقاط، متساويا من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينوم في مؤخرة الجدول بدون أي رصيد من النقاط

ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.

ومنح الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي؛ لمواجهة فريق بلاتينيوم فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى قد استهل مشواره فى دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين، ليحصد المارد الأحمر 6 نقاط يتساوى بهم مع كل من النجم والهلال، وهو ما يشعل المنافسة بين الثلاثى على حجز بطاقة التأهل لربع النهائي.