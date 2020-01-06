اخبار الرياضه

الخطيب يتلقي دعوة رسمية لحضور حفل اختيار الأفضل فى أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الخطيب يتلقي دعوة رسمية لحضور حفل اختيار الأفضل فى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، دعوة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لحضور احتفالية اختيار أفضل لاعب في إفريقيا التي ينظمها الاتحاد الإفريقي، وتقام مساء غدٍ الثلاثاء بالغردقة.

 

جاءت دعوة "كاف" للكابتن محمود الخطيب بصفته أحد أبرز أساطير الكرة الإفريقية على مدار تاريخها، ورئيس أكبر نادٍ في القارة .. وكان "كاف" قد اختار في وقت سابق الخطيب سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، لاسيما أنه أول لاعب مصري يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي عام 1983.

 

وسبق أن لبى رئيس الأهلي دعوة الاتحاد الإفريقي وتواجد في مؤتمر توقيع عقد رعاية حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا والذى أقيم في سبتمبر من العام الماضى بالغردقة، أيضًا حرص  محمود الخطيب على قبول دعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمشاركة في اجتماعات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي مع منظومة الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد أحمد، التي عقدت مؤخرًا في القاهرة؛ لمناقشة تطوير الكرة في القارة السمراء، وبعض الأمور الخاصة بمسابقاتها، وسبل تطوير اللعبة والمنظومة، وإجراء بعض الإصلاحات، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة في الفترة الأخيرة.

 

Advertisements

كشف مصدر من داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن جوائز الاتحاد الأفريقى للأفضل فى القارة السمراء خلال الحفل المحدد له غداً الثلاثاء بمدينة "الغردقة"، ويشهد الحفل الاعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 والتى يتنافس عليها الثلاثى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى الإنجليزى، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال ونادى ليفربول، ورياض محرز جناح منتخب الجزائر ونادى مانشستر سيتى الإنجليزى.

 

وتستضيف منطقة الأهرامات اليوم، الاثنين، مباراة استعراضية تجمع بين عدد من أساطير افريقيا والعالم على هامش تواجدهم فى مصر في خطوة تهدف إلى تشجيع الإقبال السياحى.

 

ويزور الأساطير جامعة القاهرة وإجراء حوار مع الطلاب، يعقبها المباراة الاستعراضية ثم التوجه إلى مدينة الغردقة للمشاركة فى حفل الاتحاد الأفريقى لتوزيع جوائز أفضل اللاعبين خلال عام 2019، ومن أبرز هؤلاء الأساطير صامويل إيتو، عبيدى بيليه، خاليلو فاديجا، الحاج ضيوف، الأخضر بلومى، رابح ماجر، يايا توريه، ديديه دروجبا، أوكوشا، كانو، وأمادو فلافيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يتلقي دعوة رسمية لحضور حفل اختيار الأفضل فى أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا