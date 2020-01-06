شكرا لقرائتكم الخطيب يتلقي دعوة رسمية لحضور حفل اختيار الأفضل فى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، دعوة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لحضور احتفالية اختيار أفضل لاعب في إفريقيا التي ينظمها الاتحاد الإفريقي، وتقام مساء غدٍ الثلاثاء بالغردقة.

جاءت دعوة "كاف" للكابتن محمود الخطيب بصفته أحد أبرز أساطير الكرة الإفريقية على مدار تاريخها، ورئيس أكبر نادٍ في القارة .. وكان "كاف" قد اختار في وقت سابق الخطيب سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، لاسيما أنه أول لاعب مصري يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي عام 1983.

وسبق أن لبى رئيس الأهلي دعوة الاتحاد الإفريقي وتواجد في مؤتمر توقيع عقد رعاية حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا والذى أقيم في سبتمبر من العام الماضى بالغردقة، أيضًا حرص محمود الخطيب على قبول دعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمشاركة في اجتماعات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي مع منظومة الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد أحمد، التي عقدت مؤخرًا في القاهرة؛ لمناقشة تطوير الكرة في القارة السمراء، وبعض الأمور الخاصة بمسابقاتها، وسبل تطوير اللعبة والمنظومة، وإجراء بعض الإصلاحات، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة في الفترة الأخيرة.

Advertisements

كشف مصدر من داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن جوائز الاتحاد الأفريقى للأفضل فى القارة السمراء خلال الحفل المحدد له غداً الثلاثاء بمدينة "الغردقة"، ويشهد الحفل الاعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 والتى يتنافس عليها الثلاثى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال ونادى ليفربول، ورياض محرز جناح منتخب الجزائر ونادى مانشستر سيتى الإنجليزى.

وتستضيف منطقة الأهرامات اليوم، الاثنين، مباراة استعراضية تجمع بين عدد من أساطير افريقيا والعالم على هامش تواجدهم فى مصر في خطوة تهدف إلى تشجيع الإقبال السياحى.

ويزور الأساطير جامعة القاهرة وإجراء حوار مع الطلاب، يعقبها المباراة الاستعراضية ثم التوجه إلى مدينة الغردقة للمشاركة فى حفل الاتحاد الأفريقى لتوزيع جوائز أفضل اللاعبين خلال عام 2019، ومن أبرز هؤلاء الأساطير صامويل إيتو، عبيدى بيليه، خاليلو فاديجا، الحاج ضيوف، الأخضر بلومى، رابح ماجر، يايا توريه، ديديه دروجبا، أوكوشا، كانو، وأمادو فلافيو.