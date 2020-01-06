شكرا لقرائتكم وزير الرياضة عن مباراة الأساطير: غدا الحدث الأكبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مباراة اليوم لاقت اعجاب الحضور على المستوى الأفريقى والدولى. وأضاف وزير الشباب والرياضة عقب نهاية المباراة، أن حفل الغد هو الحدث الأكبر.

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