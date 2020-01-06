ماذا قدم المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد داخل أفريقيا

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جدة - عمرو شويل تتنافس ثلاثة نجوم واعدة على الفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد فى أفريقيا لعام 2018، وهى الجائزة التى سيتم الكشف عن هوية الفائز بها على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالغردقة غدا الثلاثاء.
وضمت القائمة النهائية لحصد الجائزة كلاً من، المغربى أشرف حكيمي ، صامويل تشوكويزي ، فيكتور أوسيمين.
"الخليج 365" يستعرض كل ما قدمه لاعبى القارة الصاعدون والمرشحون للجائزة
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أشرف حكيمى
المشاركات 42 ، 9 أهداف ، 7 صناعة هدف
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فيكتور أوسيمين
45 مشاركة ، 27 هدف ، 7 صناعة أهداف
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صامويل تشوكويزي
50 مشاركة ، 9 أهداف ، 3 صناعة أهداف
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