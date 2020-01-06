شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الإسماعيلي.. الدراويش ينهي استعداداته بتدريبات كرة يد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته اليوم على الملعب الرئيسى قبل السفر إلى القاهرة ضمن برنامج الاعداد لمواجهة مضيفه بيراميدز غدا على ملعب الدفاع الجوي لحساب الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى العام. واختتم تدريب الدراويش بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات لمنح اللاعبين التعليمات الفنية وتصحيح الأخطاء. أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي بقيادة أدهم السلحدار، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ12 للدوري الممتاز. شهدت القائمة عودة باهر المحمدي قائد الفريق بعد غيابه عن مباراة انبي الماضية، مع استبعاد الناميبى بنسون شيلونجو ووجيه عبد الحكيم. Advertisements وضمت القائمة كلا من : حراسة المرمى : محمد مجدى – محمد فوزى. خط الدفاع.. أحمد أيمن – باهر المحمدي – محمد هاشم – إبراهيم أبواليزيد – أسامة إبراهيم – محمود البدرى. خط الوسط.. عماد حمدي – محمد بيومي – محمود دونجا – محمد مخلوف – بيكتى سيلفا – عبدالرحمن مجدي – محمد صادق – محمد حمدى زكى. خط الهجوم.. محمد الشامى – حازم مرسى.

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