شكرا لقرائتكم الثنائي المصري ملك وائل وأحمد أشرف يحصدان ميداليتين في بطولة شمال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الثنائي ملك وائل وأحمد أشرف، لاعبا منتخب مصر والنادي الأهلي، في حصد ميداليتين متنوعتين في بطولة شمال إفريقيا للشباب والناشئين، المقامة حاليا بتونس، وفازت ملك وائل غبن بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات (الكاتا) للناشئات في أول مشاركة لها في البطولات الإفريقية ، فيما فاز أحمد أشرف بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات (الكاتا) للشباب.

شهد عام 2019 تحقيق الكثير من الألقاب و الإنجازات لمنتخبات الكاراتيه ، فى مختلف البطولات ، وكان من أبرز الإنجازات التتويج ببطولة العالم التى أقيمت بتشيلى وتم تكريم المنتخب من رئاسة الجمهورية ، وكذلك الميداليات التى تم تحقيقها بدورة الألعاب الأفريقية ، و بطولة أفريقيا ببتسوانا .

شارك الكاراتيه فى بطولة البريميرليج بفرنسا،وحقق خلالها اللاعبون 3 ميداليات متنوعة عن طريق جيانا فاروق بالفضية ، بينما جاءت البرونزية من نصيب منة شلبي، ومحمد رمضان.

وفى بطولة إفريقيا للمنطقة الأولى بالمغرب حقق المنتخب 47 ميدالية متنوعة ، مقسمة إلى 16 ذهبية و 14 فضية بالإضافة إلى 17 برونزية ، وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب نورهان سلامة ومصطفى رفعت وشروق الحناوي وبسملة محمود وعمر عبد الخالق وشهد أحمد ومحمود جابر وروان جمال ويوسف طاهر وياسمين الجويلي ويوسف عماد ونور إيهاب وأحلام حمدي وندا خالد وكريم أيمن وعبد المنعم الصاوي.

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بينما جاءت الميداليات الفضية من نصيب أسماء مجدي وشهد إيهاب وشروق أحمد وفرح طارق ومحمد عادل ومحمد إبراهيم وأحمد طارق وسعد محمد ومهاب عزت وحازم أحمد ونورسين محمد ومصطفى كيلاني وعلي سيد ويوسف محمد.

أما الميداليات البرونزية فجاءت من نصيب طارق محمد وعبد الرحمن حمدي وصلاح طارق ومصطفى عصام وإسلام منصور ومحمود عبد العزيز وريم محمد وسارة سامي ونيرة علاء ونورهان بدر وأحمد أيمن وريتاج صبحي وسارة للو ودهب ياقوت وهايدي هشام وفراس أسامة ومؤمن أحمد.

وكان الإنجاز الأكبر لاتحاد الكاراتيه والذي ترك بصمة واضحة في أذهان الجميع حتى أنه نال تكريما خاصا من الرئيس عبدالفتاح السيسي هو تحقيق صدارة بطولة العالم للناشئين والشباب التي أقيمت بتشيلي في شهر أكتوبر ، وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب بسملة حسن وياسمين الجويلي وأحمد أيمن لطفي وحازم أحمد وطه طارق محمود وفريال أشرف وكاتا جماعي ناشئين ، أما الميداليات الفضية ففاز بها محمد حسين وفاطمة عبد الناصر سرور وحسام مختار وكاتا جماعي ناشئات ، أما الميداليات البرونزية فأحرزها وليد كريم ونور إيهاب أبو شويكة ومحمود جابر منصور ويوسف عماد محمود ومؤمن أحمد سعيد وعبد الله هشام مصطفى وعبد الله ممدوح حنفى وأحلام يوسف.

وكانت أخر بطولة شارك فيها المنتخب هى بطولة البريمييرليج بمدريد حيث فازت ياسمين عطية بالذهبية، بينما حصلت رضوى سيد على البرونزية.