شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر قائمة الأبيض والأزرق فى مباراة أساطير العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 قائمة الفريقين فى مباراة أساطير العالم التى تقام فى سفح اهرامات الجيزة خلال الوقت الجاري. وتشهد المبارة حضور مسئولى الاتحاد الدولى والافريقى لكرة القدم بالإضافة إلى اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة . كما خطف هانى ابو ريدة رئيس اتحاد المصرى لكرة القدم السابق وعضو المكتب التنفيذى للفيفا بحضور داخل ملعب المباراة والسلام على النجوم وتحيتهم . Advertisements ويضم الفريق الفريق الأول عدداً من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحانه، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، احمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر". والفريق الثاني يضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، اوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

الفريق الأزرق

الفريق الأبيض

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