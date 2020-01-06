شكرا لقرائتكم إنبى يقرر ضم ثنائى أجنبى جديد فى انتقالات الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان، ضم ثنائى أجنبى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى مركزى الوسط والهجوم، على أن يتم الإعلان عن هوية تلك الصفقات خلال الفترة الجارية، بعد اختبار عددا من اللاعبين المُرشحين خلال تدريبات الفريق البترولى فى المرحلة الأخيرة، تمهيداً لتعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقام مسؤولو إنبى، مؤخراً بضم أحمد على من بيراميدز، لتعزيز مركز رأس الحربة بالفريق البترولى ضمن التدعيمات التى يجريها مجلس الإدارة لتعزيز قوة الفريق فى المنافسات المتبقية من الموسم واستقبل زكريا السيد، رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، أحمد على، فى جلسة خاصة لتوقيع عقوده شهدت التأكيد على أن مجلس الإدارة والجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان، واثقون بأن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق فى المنافسات القوية فى مباريات الدورى الممتاز.

Advertisements

ويواصل إنبى تحضيراته خلال الفترة الجارية لمواجهة الاتحاد السكندرى، وأصبح أحمد على جاهزًا للمشاركة خلالها فى حالة رغبة الجهاز الفنى بالدفع به بعدما أنهت إدارة النادى البترولى جميع إجراءات قيده قبل المواجهة التى ستجمع الفريق مع الاتحاد السكندرى الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز ويحتل إنبى حالياً المركز الثامن فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 15 نقطة بعد خوض 11 مباراة فى البطولة شهدت الفوز فى أربع مباريات والخسارة فى مثلهم والتعادل فى ثلاث مباريات ويسعى طولان إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية حيث كانت آخر خسارة للبترولى فى بطولة الدورى فى شهر أكتوبر من العام الماضى أمام أسوان ثم نجح الفريق فى الفوز بعد ذلك على الزمالك ثم واصل البترولى انتصاراته أمام الجونة والمصرى ووادى دجلة ثم تعادل الفريق مع حرس الحدود والإسماعيلى.

ويرى حلمى طولان المدير الفنى لإنبى إن تعزيز صفوف الفريق بأجانب جدد فى الفترة الحالية فى مركزى الوسط والهجوم بجانب التنزانى حميد ماو ستكون أفضل تدعيم للفريق البترولى بدلاً من اللاعبين المتواجدين معه حاليا ولا يستطيع الاستفادة من خدماتهم بأفضل صورة.