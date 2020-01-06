أحمد الشيخ يدعو لاعبي الزمالك لحفل زفافه

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جدة - عمرو شويل وجه أحمد الشيخ، صانع ألعاب فريق الأهلى، الدعوة إلى عدد من لاعبى فريق الزمالك، لحضور حفل زفافه المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين، فى أحد الفنادق الكبرى القريبة من مطار القاهرة، بعدما احتفل اللاعب فى شهر أغسطس الماضى بخطوبته فى حفل عائلى اقتصر حضوره على أسرة العروسين والأصدقاء المقربين فقط.
وكشف أحمد الشيخ عن سر احتفاله بالهدف الذي أحرزه في مرمي الاتحاد السكندرى وقال إنه يضع صورة ابنته مكة علي واقي الساق "الشنكار"، واحتفل بها لتفاؤله بوجودها في حياته.وعن سياسة السويسري فايلر المدير الفني للأهلي، قال أحمد الشيخ إن السويسري يتعامل مع التدريبات باعتبارها مباريات رسمية، ويطالب اللاعبين بالجدية في التدريب ولا يوجد لديه تفرقة بين لاعب أساسي وآخر احتياطي إلا بالمجهود في التدريبات.
كما تحدث أحمد الشيخ عن تألقه الفترة الحالية مع الأهلي وقال:"أقيم أدائي عقب كل مباراة وأقف على أخطائي وأعمل علي تصحيحها وفقًا لتعليمات المدير الفني، وأحاول استغلال فترة التألق الحالية في تثبيت أقدامي بالتشكيل الأساسي للفريق"، ورفضت لجنة التخطيط بالأهلى فى الصيف الماضى التفريط فى أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق بعد موافقة الجهاز الفنى وقتها على إعارته.
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