شكرا لقرائتكم "المسابقات" تعلن عن مواعيد ربع نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الملك، التي تقرر أن تلعب على مدار ثلاثة أيام في يناير الجاري.

وبحسب الجدول، فإن مباراة الهلال والاتفاق ستلعب على استاد جامعة الملك سعود في 16 يناير الجاري، وفي اليوم التالي يخوض العدالة مباراة ضد النصر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويشهد 18 يناير مباراة أبها والفتح التي ستقام على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وفي ذات اليوم يحتضن استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية مواجهة الوحدة والأهلي.