شكرا لقرائتكم الأهلي المصري يضم كهربا إلى قائمته الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن الجهاز الإداري للفريق أنهي اليوم الاثنين، إجراءات قيد محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الفريق في القائمة الإفريقية.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية يوم الاثنين أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، قرر قيد اللاعب المنضم في انتقالات يناير الجاري بقائمة الفريق الإفريقية.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقي، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
وكان كهربا شارك كبديل في مباراة الفريق أمس أمام نادي مصر والتي انتهت بفوز الأهلي 3 -1 في الدوري المصري.
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