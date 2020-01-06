اخبار الرياضه

أديبايور يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم أديبايور يقترب من العودة إلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات المهاجم التوغولي إيمانويل أديبايور قريبا من العودة إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن أديبايور (36 عاما) تم عرضه على أستون فيلا، لتعويض المهاجم البرازيلي ويسلي لاعب الفريق، والذي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعد إصابته.

وأضافت الصحيفة أن أديبايور أصبح لاعبا حرا بعد رحيله عن نادي قيصري سبور التركي، ويحق له الانتقال إلى أي نادٍ مجانا، وربما يكون حلًا للمشكلة الهجومية التي يعاني منها أستون فيلا بعد إصابة ويسلي.

وسبق لأديبايور أن دافع عن قميص أربعة أندية إنجليزية وهي أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام وكريستال بالاس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أديبايور يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا