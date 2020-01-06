تفاصيل أزمة حازم إمام مع الزمالك.. يرفض التجديد قبل الحصول على مستحقاته ويطالب بزيادة 5 ملايين جنيه

نشبت أزمة جديدة داخل جدران نادي الزمالك بسبب رفض حازم إمام، تجديد عقده مع النادى قبل حصوله على مستحقاته المتأخرة كاملة، وكذلك زيادة المقابل المادى 5 ملايين جنيه فى العقد الجديد، مبرراً ذلك بأنه يعانى من أزمة مالية حالياً، ويحتاج لكل مستحقاته لدى النادى للخروج منها.

وعقد إسماعيل يوسف، المشرف العام على الفريق، جلسة مع «إمام»، وتشاور معه حول التجديد، ثم التحدث فى التفاصيل المالية وغيرها، خاصة أن عقده سينتهى فى نهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى فريق فى يناير الحالى، إلا أن اللاعب طلب ضمان حقه أولاً، ملوّحاً بأنه يمتلك العديد من العروض من أندية فى الدورى المصرى خلال هذا التوقيت.

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وفى نفس السياق، ينتظر مجلس إدارة النادى موقف الجهاز الفنى بقيادة «كارتيرون» من اللاعب محمد عنتر لتحديد مصيره من البقاء بعد العروض العديدة التى وصلت له فى الفترة الأخيرة من أندية مختلفة فى ظل خروجه من الحسابات بشكل نهائى وعدم الاعتماد عليه فى التشكيل الأساسى أو كبديل خلال المباريات الماضية.

فى شأن مختلف، تسبب محمد صبحى، حارس الفريق، فى وجود حالة انقسام داخل النادى بشأن موقفه، حيث يرى البعض ضرورة استمراره مع الفريق للاستفادة منه فى أى وقت، بينما رحَّب البعض برحيله على سبيل الإعارة لصعوبة حصوله على فرصة بعد عودة محمود عبدالرحيم «جنش» عقب تماثله للشفاء من الإصابة التى تعرض لها، وأمام «صبحى» حالياً العديد من العروض من ناديى الإسماعيلى وإنبى، لكنه لم يحسم موقفه بشكل نهائى حتى الآن.

من ناحية أخرى، تلقَّى مجلس إدارة نادى الزمالك رفض الجهات الأمنية خوض الفريق مواجهة زيسكو الزامبى المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة، والتأكيد على إقامة المباراة على ملعب السلام، وهو ما وافق عليه النادى دون اعتراض، ونفس الأمر مع تحديد 10 آلاف متفرج للمواجهة.