ليفاندوفسكي وفيرنر يعززان فرصة "البندسليغا" للفوز بجائزة "الحذاء الذهبي"









اسماء السيد - شهدت مرحلة الذهاب من منافسات الموسم الرياضي الجاري (2019-2020) تألقاً لافتا للثنائي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ و الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيغ ، بتصدرهما ترتيب جائزة "الحذاء الذهبي" على الصعيدين المحلي والقاري.

ويتصدر ليفاندوفسكي ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد تسجيله 19 هدفاً برصيد 38 نقطة ،مما جعله يتصدر ترتيب جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، يليه في المركز الثاني الدولي الألماني تيمو فيرنر برصيد 36 نقطة بعدما أحرز 18 هدفاً.

هذا واصبح ليفاندوفسكي في افضل رواق لإحراز "الحذاء الذهبي " ، وهي الجائزة التي احتكرت من قبل هدافي الدوري الإسباني منذ عام 2010 ، بعدما حققها الأرجنتيني ليونيل ميسي 6 مرات والبرتغالي كريستيانو رونالدو 3 مرات والأوروغوياني لويس سواريز مرة واحدة.

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ويتقدم ليفاندوفسكي عن فيرنر بفارق نقطتين ، بينما يبتعد بفارق اربع نقاط عن الإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم نادي لاتسيو ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي ، كما يبتعد بنفس الفارق عن الإنكليزي جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي وهداف الدوري الإنكليزي .

وبحسب الإحصائية، فإن ما يعزز حظوظ ليفاندوفسكي في التتويج بـ "الحذاء الذهبي" القاري هو ابتعاده بفارق 12 نقطة عن اخطر منافسيه ، ممثلاً بليونيل ميسي ، بعدما اكتفى الأخير بإحراز 13 هدفاً في الدوري الإسباني متأثراً بغيابه عن الملاعب خلال الجولات الأولى من البطولة.

وفي حال حافظ النجم البولندي على توهجه خلال مرحلة الإياب من منافسات الموسم الجاري، فإنه سيكون مرشحاً للاقتراب من رصيد الـ 40 هدفاً ، وهو الامر الذي يرفع من حظوظه مهما كان أداء بقية منافسيه.

يشار الى أنه منذ إطلاق جائزة "الحذاء الذهبي" في عام 1968 والتي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، فإن هدافي الدوري الألماني لم ينجحوا في إحرازها سوى مرتين ، وذلك بواسطة الألماني جيرد مولر مهاجم نادي بايرن ميونيخ في عامي 1970 و 1972.