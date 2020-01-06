فوز ياباني ثانٍ في كأس رابطة المحترفين بفضل نيشيوكا









اسماء السيد - قاد يوشيهيتو نيشيوكا منتخب اليابان الى تحقيق فوزه الثاني في كأس رابطة المحترفين في كرة المضرب، وذلك على حساب جورجيا بنتيجة 2-1، في اليوم الرابع من النسخة الأولى للمسابقة التي تستضيفها أستراليا.

وتفوق الفريق الياباني الذي يفتقد أبرز لاعبيه كي نيشيكوري، على جورجيا في المجموعة الثانية الإثنين، بفوز نيشيوكا المصنف 72 عالميا بنتيجة 6-2 و6-3 على المصنف 26 عالميا نيكولوز باسيلاشفيلي، بعدما كان مواطنه غو سويدا قد فاز أيضا في مباراة الفردي الأولى على ألكسندر متريفيلي 4-6، 6-3 و6-2.

واكتفت جورجيا بالفوز في مباراة الزوجي، لتتلقى خسارتها الثانية في المجموعة بعد أولى أمام إسبانيا بثلاثية نظيفة، بينما حققت اليابان فوزها الثاني بعد أول على الأوروغواي بنتيجة 3-صفر أيضا.

ووضعت اليابان نفسها في موقع الأفضلية للتأهل عن المجموعة الى الدور ربع النهائي، في انتظار مباراة إسبانيا ضد الأوروغواي لاحقا اليوم.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا تتوزع على ست مجموعات، ويتأهل الى ربع النهائي متصدر كل مجموعة، إضافة الى أفضل منتخبين يحلان في المركز الثاني. وباتت أستراليا الأحد أول المتأهلين للدور المقبل.

وعوّض نيشيوكا (24 عاما) بشكل مثالي افتقاد اليابان لنيشيكوري، اذ حقق فوزه الثاني تواليا في الفردي بعد تغلبه على بابو كويفاس بنتيجة ساحقة 6-صفر و6-1 السبت في اليوم الثاني من منافسات كأس المحترفين.

وقال بعد فوزه اليوم "أعتقد أنني قدمت أفضل كرة مضرب لدي، وأنا سعيد جدا لذلك".

وفي منافسات المجموعة الأولى، عوّضت جنوب إفريقيا خسارة الجولة الأولى أمام صربيا ونجمها المصنف ثانيا عالميا نوفاك ديوكوفيتش، بفوز ساحق على تشيلي بنتيجة 3-صفر.

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وضمن المنتخب الإفريقي الفوز بنتيجة مباراتي الفردي، مع تفوق لويد هاريس على نيكولاس ياري 6-4 و6-4 في 81 دقيقة، وكيفن أندرسون على كريستيان غارين 6-صفر و6-3 في 74 دقيقة فقط.

كما حسمت جنوب إفريقيا مباراة الزوجي لصالحها في 71 دقيقة.

وأظهر أندرسون في مباراة الفردي أنه على الطريق الصحيح لاستعادة المستوى الذي جعل منه سابقا مصنفا خامسا عالميا، بعد معاناته من إصابة في الركبة أثّرت سلبا على موسمه في العام 2019، وأدت الى تراجعه الى المركز 147 (بحسب التصنيف الأحدث للرابطة الإثنين).

وغاب أندرسون عن النصف الثاني من موسم العام الماضي وخضع لعملية جراحية في الركبة في أيلول/سبتمبر. وخاض إبن الـ33 عاما في كأس المحترفين، مباراته الأولى بعد الغياب المطول، وخسرها أمام ديوكوفيتش، علما بأن الأخير أشاد بمستوى منافسه رغم ابتعاده عن الملاعب.

وأكد أندرسون الفارع الطول (2,03 م) رغبته في العودة الى موقعه السابق بين المحترفين، بقوله بعد فوزه اليوم "تصنيفي الأفضل كان ضمن الخمسة الأوائل، لذا أرغب في العودة الى هذا الموقع (...) لكن الهدفين البارزين هما الرغبة في الفوز بإحدى دورات الماسترز"، وبعدها "بطبيعة الحال، الجائزة الكبرى في كرة المضرب، أي الفوز بلقب بطولة غراند سلام".

وفي المجموعة ذاتها، تلتقي صربيا وفرنسا في وقت لاحق اليوم، مع بحث كل منهما عن الفوز الثاني في كأس المحترفين.

وفي منافسات المجموعة الخامسة، حققت كرواتيا الفوز على بولندا بنتيجة 2-1، هو أول لها بعد الخسارة أمام النمسا في الجولة الأولى، بينما تلقت بولندا خسارتها الأولى بعد فوز على الأرجنتين.

وتبادلت كرواتيا وبولندا الفوز في مباراتي الفردي، اذ نالت الأولى النقطة الأولى بفوز مارين سيليتش على كاسبر زوك 7-6 (10-8) و6-4، بينما عادل هوبرت هوركاش بفوز على بورنا تشوريتش 6-2 و6-2.

وحسمت كرواتيا المواجهة في الزوجي بتغلب إيفان دوديغ ونيكولا ميكتيتش على هوركاش ولوكاش كوبوت 6-2 و6-1.