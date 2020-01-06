شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهى استعداداته لمواجهة بيراميدز بتدريبات كرة يد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مران الإسماعيلى تخلله تدريبات كرة يد حول كيفية التحرك فى المساحات مع منح تعليمات للمهاجمين بضرورة التركيز فى استغلال أنصاف الفرص سعيا لتعديل المسار محليا، كما شمل المران تدريبات الاستحواذ والتسليم والتسلم تحت ضغط وسط حضور ومساندة من قبل المستشار محمد الكلية أمين الصندوق عضو مجلس إدارة النادى. واختتم تدريب الدراويش بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات لمنح اللاعبين التعليمات الفنية وتصحيح الأخطاء.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي بقيادة أدهم السلحدار قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ12 للدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة باهر المحمدي قائد الفريق بعد غيابه عن مباراة انبي الماضية، مع استبعاد الناميبى بنسون شيلونجو ووجيه عبد الحكيم.

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وضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمى : محمد مجدى – محمد فوزى.

خط الدفاع.. أحمد أيمن – باهر المحمدي – محمد هاشم – إبراهيم أبواليزيد – أسامة إبراهيم – محمود البدرى.

خط الوسط.. عماد حمدي – محمد بيومي – محمود دونجا – محمد مخلوف – بيكتى سيلفا – عبدالرحمن مجدي – محمد صادق – محمد حمدى زكى.

خط الهجوم.. محمد الشامى – حازم مرسى.