شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستقر على ضم ثنائى أجنبى جديد فى انتقالات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان على ضم ثنائى أجنبى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى مركزى الوسط والهجوم، على أن يتم الإعلان عن هوية تلك الصفقات خلال الفترة الجارية، بعد اختبار عدد من اللاعبين المُرشحين خلال تدريبات الفريق البترولى فى المرحلة الأخيرة، تمهيداً لتعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقام مسؤولو إنبى مؤخراً بضم أحمد على من بيراميدز لتعزيز مركز رأس الحربة بالفريق البترولى ضمن التدعيمات التى يجريها مجلس الإدارة لتعزيز قوة الفريق فى المنافسات المتبقية من الموسم، واستقبل زكريا السيد، رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، أحمد على فى جلسة خاصة لتوقيع عقوده شهدت التأكيد على أن مجلس الإدارة والجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان، واثقون بأن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق فى المنافسات القوية فى مباريات الدورى الممتاز.

ويرى حلمى طولان المدير الفنى لإنبى أن تعزيز صفوف الفريق بأجانب جدد فى الفترة الحالية فى مركزى الوسط والهجوم بجانب التنزانى حميد ماو ستكون أفضل تدعيم للفريق البترولى بدلاً من اللاعبين المتواجدين معه حاليا ولا يستطيع الاستفادة من خدماتهم بأفضل صورة.