شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: محمد طلعت يتحمل ثمن خطأ سموحة من مستحقاته؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، فكرة تحمل ذئاب الجبل دفع مستحقات سموحة لدى محمد طلعت مهاجم المقاولون، والتى تبلغ 762 ألف جنيه تقاضاها اللاعب بعد توقيعه للفريق السكندرى فى وقت سابق، الأمر الذى قد يتسبب فى إيقاف طلعت لمدة 6 أشهر، وفقاً لتأكيدات فرج عامر رئيس سموحة.

وتواصل محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب مع فرج عامر لحل أزمة إيقاف محمد طلعت لاعب الذئاب ودياً، دون أن يتعرض مهاجم المقاولون للإيقاف.

وقال رئيس المقاولون، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، فكرة دفع المقاولون لـ762 ألف جنيه، التى تقاضها طلعت من سموحة مستبعدة تماما، هذا خطأ اللاعب وسيتحمله بدفع تلك الأموال من مستحقاته، وفى حال إيقافه أيضا سيتحمل الغرامة من جيبه لأنه المسئول عن هذا الخطأ.

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وأضاف محسن صلاح، تواصلت مع المهندس فرج عامر بشكل شخصى لإنهاء الأزمة ودياً دون أن يتعرض اللاعب لعقوبة الإيقاف ومازلت أنتظر رده.

وأعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة أن لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة عاقبت محمد طلعت مهاجم المقاولون الحالى بالإيقاف مدة ستة أشهر لتوقيعه لناديين فى وقت واحد وتوقيع عقوبة مالية عليه، بالإضافة إلى رده مبلغ 765 ألف جنيه قيمة مقدم التعاقد الذى حصل عليه من النادى السكندري .

وكانت إدارة سموحة قد طالبت اللاعب برد قيمة مقدم التعاقد بالإضافة إلى إيقاف اللاعب لتوقيعه لناديين فى وقت واحد وهى الشكوى التى تقدم بها مسئولى النادى السكندرى لإتحاد الكرة فى وقت سابق للفصل فيها .

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 26 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 30 نقطة، والذى وسع الفارق بينه وبين المقاولون بعد فوزه فى مباراة الأمس على إف سى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف لينفرد بالقمة، كما يحتل ذئاب الجبل المركز الثاني أيضاً خلف الأهلي كأقوى خط دفاع حيث لم تستقبل شباكه سوى 7 أهداف حتى الآن.