شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفاوض معاذ الحناوى لتجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى فى مفاوضات مع معاذ الحناوى مدافع الفريق من أجل تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين فى إطار سعى إدارة العجلات الحربية فى إنهاء تجديد عقود نجوم الفريق، لتفويت الفرصة أمام بعض الأندية التى دخلت فى مفاوضات مع الحناوى منذ فترة.

وكان مسئولو الاتحاد السكندرى والإسماعيلى قد دخلوا فى مفاوضات مع اللاعب من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوى الحالى، بعد ظهوره بشكل جيد مع الإنتاج الحربى خلال الموسم الماضى، بالإضافة للموسم الحالى، إلا أن إدارة العجلات الحربية بادروا بتجديد عقد اللاعب لزيادة تركيزه داخل الملعب فى ظل اعتماد مختار مختار المدير الفنى للفريق عليه بشكل أساسى.

ويستعد الإنتاج الحربى حاليا لمواجهة المصرى البورسعيدى غدا الثلاثاء باستاد السويس فى الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز فى لقاء سيشهد صراعا من نوع خاص بين اللاعبين.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 16 نقطة من 11 مباراة فاز فيها الفريق بـ4 وتعادل فى مثلها وخسر فى ثلاث مواجهات، أحرز لاعبوه 9 أهداف ومنى مرماه بـ9 أهداف.

أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق، الذى يبدأ عصر اليوم بالعين السخنة، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربى.

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وتضم قائمة المصرى 20 لاعبًا على النحو التالى :

حراسة المرمى : أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقى، سعيدو سيمبوريه، عمر كمال، بهاء مجدى، خالد مصطفى.

خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقى، حسن على، إسلام عطية، محمد جابر، أحمد عادل ميسى، حجاج عويس، أيمن ندا، مفتاح طقطق، وأحمد ياسر.

خط الهجوم: محمود وادى، الإيفوارى شيخ موكورو الذي تم ضمه للمعسكر لتجهيزه للمباريات القادمة حال رفع الإيقاف عنه من قبل الاتحاد الدولى، بعدما أنهت إدارة النادى المصرى كافة الإجراءات في هذا الشأن مع ناديه السابق”هلال الأُبيض” السوداني.