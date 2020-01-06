شكرا لقرائتكم خبر عن موبايل أحمد حسن وأبو ريدة يخطفان الأنظار فى مباراة أساطير العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف أحمد حسن الأنظار قبل انطلاق مباراة أساطير العالم التى تقام فى سفح الأهرامات بحضور 30 نجما عالميا، ولجأ الصقر للتحدث فى الموبايل الخاص به قبل انطلاق المباراة، وتشهد المباراة حضور مسئولى الاتحاد الدولى والأفريقى لكرة القدم، بالإضافة إلى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

كما خطف هانى أبو ريدة رئيس اتحاد المصرى لكرة القدم السابق وعضو المكتب التنفيذى للفيفا الأضواء أثناء نزوله إلى ملعب المباراة ومصافحة النجوم .

ويضم الفريق الفريق الأول عدداً من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحانه، دروجبا، سامى الجابر، مصطفى حاجي، احمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدى بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر".

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والفريق الثانى يضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، اوكوشا، جيرمى ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جيانى أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

تأتى المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل فى 2019، يوم الثلاثاء 7 يناير الجارى بمدينة الغردقة، وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلاً من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادى مانشستر سيتى الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب افضل لاعب داخل إفريقيا.

وأعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى انتهاء استعدادات المحافظة لخروج حفل توزيع جوائز “الكاف” لاختيار أفضل لاعب أفريقى لعام 2019، المقرر إقامته فى سهل حشيش بمدينة الغردقة غدا الثلاثاء فى أفضل صورة، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنهت جميع استعداداتها، وأبرزها الانتهاء من أعمال إنارة وتشجير الطرق بصفة عامة، وطريق مطار الغردقة وحتى مكان إقامة الحفل بصفة خاصة، لإبراز الجانب الجمالى الذى تتميز به محافظة البحر الأحمر بشكل عام ومدينة الغردقة المقرر إقامة الحفل بها بشكل خاص، بما يخدم عملية الدعاية والترويج السياحى للمحافظة.



