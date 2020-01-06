شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأثنين 6 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، "الضامة" تهدد لحاق الشحات برحلة الأهلي لزيمبابوى ، الأهلي يقيد كهربا فى القائمة الأفريقية قبل مواجهة بلاتينيوم .

وزير الرياضة يستقبل انفانتينو فى المطار قبل مباراة الأساطير

وصل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وانفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم إلى سفح الأهرامات لحضور مباراة أساطير العالم التى تقام فى سفح أهرامات الجيزة خلال الوقت الجاري.

"الضامة" تهدد لحاق الشحات برحلة الأهلي لزيمبابوى.. ومران منفرد لمتولى

يواصل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي تدريباته العلاجية اليوم، الاثنين، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل، وتوماس بنيكل مدرب الأحمال، وأكد الجهاز الطبى للأهلى أن حسين الشحات مستمر فى تنفيذ برنامجه التأهيلى والعلاجى للتخلص من آلام العضلة الضامة التى تسببت فى غيابه عن آخر مباراتين للأهلى فى الدورى، وتهدد لحاقه أيضا برحلة الأهلى إلى زيمبابوى حتى هذه اللحظة.

الأهلي يقيد كهربا فى القائمة الأفريقية قبل مواجهة بلاتينيوم

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الجهاز الإدارى للفريق سينهى اليوم، الاثنين، إجراءات قيد محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب وسط الأهلى فى القائمة الأفريقية للفريق، موضحاً أن الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر قرر قيد اللاعب المنضم فى انتقالات يناير الجارى بقائمة الفريق الأفريقية.

الزمالك يؤجل قيد "كاسونجو" فى انطلاقة ميركاتو الشتاء بسبب "كارتيرون"

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قرر مسؤولو الزمالك، إرجاء قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض، فى القائمة البيضاء فى بداية فترة الانتقالات الشتوية الحالية رغم فتح باب القيد فى مطلع شهر يناير الجاري، انتظارا للقرار النهائى من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، بشأن تحديد مصير المقعد المتبقى للأبيض فى قائمته، بعدما انتظم اللاعب طوال الفترة الأخيرة فى تدريبات الفريق الأبيض.

الزمالك يرفض رحيل إمام عاشور فى انتقالات الشتاء

رفض مسؤولو الزمالك فكرة رحيل إمام عاشور صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجارى، رغم ابتعاده عن المشاركة طوال الفترة الماضية، إلا أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق كشف لمسؤولى الزمالك بأن اللاعب سيحصل على فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة مثل باقى زملائه ويعد أحد اللاعبين المتواجدين داخل دائرة اهتماماته لمنحه فرصة فى المرحلة المقبلة.

فيفا يوافق على استمرار بند الـ8 سنوات فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة

وافقت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والمكلفة بمتابعة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة والتى يتم حاليا إعدادها على استمرار بند الـ8 سنوات فى اللائحة، والذى يمنع أى عضو من الترشح أكثر من دورتين متتاليتين بالجبلاية.

4.5 مليون دولار تهدد بفشل صفقة الاهلي مع إليكي

تعثّرت مفاوضات النادي الاهلي مع النيجيري إليكي مهاجم فريق لوزيرين السويسري بسبب الخلاف حول بعض الأمور المالية بين اللاعب ووكيل أعماله من ناحية وإدارة القلعة الحمراء من ناحية أخرى، ورغم أن اللاعب كان قريباً جداً من الانتقال للأهلي خلال انتقالات يناير الشتوية الجارية خاصة بعدما رحّب إليكي بالإنتقال للقلعة الحمراء عقب الاتصالات التى تمت بينه وبين أكثر من مسئول بالقلعة الحمراء .