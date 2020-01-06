شكرا لقرائتكم خبر عن ملك وائل وأحمد أشرف يتوجان بذهبية وبرونزية بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الثنائى ملك وائل وأحمد أشرف، لاعبا منتخب مصر والنادى الأهلي، فى حصد ميداليتين متنوعتين فى بطولة شمال أفريقيا للشباب والناشئين المقامة حاليا بتونس، وفازت ملك وائل غبن بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات (الكاتا) للناشئات فى أول مشاركة لها فى البطولات الإفريقية، فيما فاز أحمد أشرف بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات (الكاتا) للشباب.

وشهد عام 2019 تحقيق الكثير من الألقاب والإنجازات لمنتخبات الكاراتيه فى مختلف البطولات، وكان من أبرز الإنجازات التتويج ببطولة العالم التى أقيمت بتشيلى وتم تكريم المنتخب من رئاسة الجمهورية، وكذلك الميداليات التى تم تحقيقها بدورة الألعاب الأفريقية، و بطولة أفريقيا ببتسوانا .

شارك الكاراتيه فى بطولة البريميرليج بفرنسا، وحقق خلالها اللاعبون 3 ميداليات متنوعة عن طريق جيانا فاروق بالفضية، بينما جاءت البرونزية من نصيب منة شلبي، ومحمد رمضان.

وفى بطولة إفريقيا للمنطقة الأولى بالمغرب حقق المنتخب 47 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 16 ذهبية و 14 فضية بالإضافة إلى 17 برونزية، وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب نورهان سلامة ومصطفى رفعت وشروق الحناوى وبسملة محمود وعمر عبد الخالق وشهد أحمد ومحمود جابر وروان جمال ويوسف طاهر وياسمين الجويلى ويوسف عماد ونور إيهاب وأحلام حمدى وندا خالد وكريم أيمن وعبد المنعم الصاوي.

Advertisements

بينما جاءت الميداليات الفضية من نصيب أسماء مجدى وشهد إيهاب وشروق أحمد وفرح طارق ومحمد عادل ومحمد إبراهيم وأحمد طارق وسعد محمد ومهاب عزت وحازم أحمد ونورسين محمد ومصطفى كيلانى وعلى سيد ويوسف محمد.

أما الميداليات البرونزية فجاءت من نصيب طارق محمد وعبد الرحمن حمدى وصلاح طارق ومصطفى عصام وإسلام منصور ومحمود عبد العزيز وريم محمد وسارة سامى ونيرة علاء ونورهان بدر وأحمد أيمن وريتاج صبحى وسارة للو ودهب ياقوت وهايدى هشام وفراس أسامة ومؤمن أحمد.

وكان الإنجاز الأكبر لاتحاد الكاراتيه والذى ترك بصمة واضحة فى أذهان الجميع حتى أنه نال تكريما خاصا من الرئيس عبدالفتاح السيسى هو تحقيق صدارة بطولة العالم للناشئين والشباب التى أقيمت بتشيلى فى شهر أكتوبر، وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب بسملة حسن وياسمين الجويلى وأحمد أيمن لطفى وحازم أحمد وطه طارق محمود وفريال أشرف وكاتا جماعى ناشئين، أما الميداليات الفضية ففاز بها محمد حسين وفاطمة عبد الناصر سرور وحسام مختار وكاتا جماعى ناشئات، أما الميداليات البرونزية فأحرزها وليد كريم ونور إيهاب أبو شويكة ومحمود جابر منصور ويوسف عماد محمود ومؤمن أحمد سعيد وعبد الله هشام مصطفى وعبد الله ممدوح حنفى وأحلام يوسف.

وكانت أخر بطولة شارك فيها المنتخب هى بطولة البريمييرليج بمدريد حيث فازت ياسمين عطية بالذهبية، بينما حصلت رضوى سيد على البرونزية.