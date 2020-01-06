شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يتعاقد الأهلى مع عمر السومة فى الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية عن اقتراب الأهلى من التعاقد مع المهاجم السورى عمر السومة، مهاجم أهلى جدة السعودى، بعد فترة كبيرة من التألق نال خلالها اللاعب هداف الدورى السعودى بالإضافة لظهوره مع المنتخب السورى فى كافة المحافل القارية، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات نرصدها فى السطور التالية..

هل يسعى الأهلى لتدعيم مركز رأس الحربة؟

يسعى الأهلى لتدعيم مركز رأس الحربة خلال الميركاتو الشتوى الحالى، بعدما طلب السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق من مجلس إدارة النادى ضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر، فى ظل النقص الحاد الذى تشهده صفوف الفريق فى هذا المركز.

هل دخل الأهلى فى مفاوضات مع عمر السومة؟

يراقب مسئولو الأهلى الموقف النهائى لعمر السومة مع ناديه أهلى جدة السعودى من أجل معرفة الموقف النهائى له تحسبا للدخول فى مفاوضات رسمية معه، فى ظل رغبة الفريق الملحة فى التعاقد مع مهاجم سوبر.

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ما علاقة عمر السومة بإدارة ناديه السعودى فى الوقت الحالى؟

تأزمت علاقة عمر السومة بمجلس إدارة أهلى جدة السعودى فى الآونة الاخيرة، بعدما طلب اللاعب الدولى السورى الرحيل عن النادى، بل والتأكيد على تلقيه عرضاً خليجياً ويرغب فى الرحيل عن ناديه.

ما هى العقبة التى ستكون حائلا بين الأهلى والتعاقد مع عمر السومة؟

ربما يكون المقابل المادى الذى يحصل عليه عمر السومة فى الموسم، بالإضافة للمبلغ الذى سيحصل عليه ناديه السعودى الحائل أمام إتمام الصفقة، فى ظل رغبة مسئولى الأهلى فى تخفيض العقود وعدم التعاقد مع لاعبين بأسعار عالية حتى لا تحدث فتنة فى الفريق الأول.

من اللاعب الراحل عن الأهلى حال التعاقد مع عمر السومة؟

سيكون المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى الضحية فى حال التعاقد مع عمر السومة، بعدما رحب فايلر برحيل أو إعارة أزارو لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم آخر.