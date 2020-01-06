شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصقر أحمد حسن من غرفة الملابس مع أساطير أفريقيا قبل المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد حسن، لاعب المنتخب الوطني الأسبق، على نشر صورة من داخل غرفة الملابس قبل انطلاق مباراة الأساطير التي تقام فى سفح الأهرامات عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وظهر فيها النجم وائل جمعة واللاعب فلافيو وعدد من مشاهير كرة القدم فى أفريقيا.

ووصل السويسرى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الاثنين إلى مدينة الغردقة لحضور حفل الكاف لتوزيع جوائز أفضل لاعب فى أفريقيا للعام 2019، والتى يتنافس عليها اللاعب السنغالى ونجم ليفربول ساديو مانى، والنجم المصرى محمد صلاح والمحترف فى نادى ليفربول أيضا، والجزائرى رياض محرز نجم مانشيستر سيتى.





وأكد القائمون على تنظيم الحفل أن رياض محرز اعتذر عن الحضور بسبب ارتباطه بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بنصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حيث رفض الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتزنز، السماح للاعب بالذهاب للحفل، فى حين لازال هناك غموض حول موقف اللاعب محمد صلاح.

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احمد حسن

ومن المرتقب أن يتابع الحدث العالمى الذى تستضيفه مصر للمرة الاولى أكثر من 1.2 مليار مشاهد حول العالم، والذى سينطلق بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين المصريين والأفارقة، ولاعبى كرة القدم العالميين ونجوم الفن والمجتمع.

وأنهى نجم منتخب الكاميرون ونادى برشلونة السابق صامويل أيتو جميع البروفات الخاصة بتقديمه للحفل الافريقى، بمشاركة المذيعة المغربية فيروز الكروانى والمذيعة المصرية مريم أمين، و سيتضمن الحفل فقرات ترفيهية أستعراضية وغنائية حيث تم إختيار فرقتين عالميتين شهيرتين وثالثة مصرية متميزة لتقديم الفقرات خلاله.





ومن ضيوف الحفل الأنجولي أمادو فلافيو، مهاجم القلعة الحمراء الأسبق، حيث يقام فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الاثنين، بسفح الأهرامات مباراة على شرف الحضور بحضور عدد من المسئولين ورؤساء اتحادات كرة القدم بالدول الأفريقية وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.