شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يدعو لاعبي الزمالك لحضور حفل زفافه.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحمد الشيخ، صانع ألعاب فريق الأهلى، الدعوة إلى عدد من لاعبى فريق الزمالك، لحضور حفل زفافه المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين، فى أحد الفنادق الكبرى القريبة من مطار القاهرة، بعدما احتفل اللاعب فى شهر أغسطس الماضى بخطوبته فى حفل عائلى اقتصر حضوره وقتها على أسرة العروسين والأصدقاء المقربين فقط.

وأثارت خطوبة أحمد الشيخ حالة من الجدل وقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومنها "فيس بوك" بسبب المشاكل الدائرة بينه وزوجته السابقة دينا وأم ابنته مكة واحتفل الشيخ مؤخراً بهدف بصورته أثناء تقبيل ابنته، والتى وضعها على الشنكار، عقب إحرازه هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة.