شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يدعو لاعبي الزمالك لحضور حفل زفافه.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحمد الشيخ، صانع ألعاب فريق الأهلى، الدعوة إلى عدد من لاعبى فريق الزمالك، لحضور حفل زفافه المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين، فى أحد الفنادق الكبرى القريبة من مطار القاهرة، بعدما احتفل اللاعب فى شهر أغسطس الماضى بخطوبته فى حفل عائلى اقتصر حضوره وقتها على أسرة العروسين والأصدقاء المقربين فقط.
وأثارت خطوبة أحمد الشيخ حالة من الجدل وقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومنها "فيس بوك" بسبب المشاكل الدائرة بينه وزوجته السابقة دينا وأم ابنته مكة واحتفل الشيخ مؤخراً بهدف بصورته أثناء تقبيل ابنته، والتى وضعها على الشنكار، عقب إحرازه هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة.
وكشف أحمد الشيخ عن سر احتفاله بالهدف الذي أحرزه في مرمي الاتحاد السكندرى وقال إنه يضع صورة ابنته مكة علي واقي الساق "الشنكار"، واحتفل بها لتفاؤله بوجودها في حياته.وعن سياسة السويسري فايلر المدير الفني للأهلي، قال أحمد الشيخ إن السويسري يتعامل مع التدريبات باعتبارها مباريات رسمية، ويطالب اللاعبين بالجدية في التدريب ولا يوجد لديه تفرقة بين لاعب أساسي وآخراحتياطي إلا بالمجهود في التدريبات.
كما تحدث أحمد الشيخ عن تألقه الفترة الحالية مع الأهلي وقال:"أقيم أدائي عقب كل مباراة وأقف على أخطائي وأعمل علي تصحيحها وفقًا لتعليمات المديرالفني، وأحاول استغلال فترة التألق الحالية في تثبيت أقدامي بالتشكيل الأساسي للفريق"
وكانت لجنة التخطيط بالأهلى قد رفضت الصيف الماضى التفريط فى أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق بعد موافقة الجهاز الفنى وقتها على إعارته ولم يشارك اللاعب بالأمس فى مباراة الأهلي ونادي مصر التى انتهت بفوز الفريق الأحمر 3/1، التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عشرمن بطولة الدوري العام.
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