شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يدعو الخطيب لحضور احتفالية الأفضل في القارة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، دعوة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»؛ لحضور احتفالية اختيار أفضل لاعب في إفريقيا التي ينظمها الاتحاد الإفريقي، وتقام مساء غدٍا الثلاثاء بالغردقة.
جاءت دعوة «كاف» للكابتن محمود الخطيب بصفته أحد أبرز أساطير الكرة الإفريقية على مدار تاريخها، ورئيس أكبر نادٍ في القارة .. وكان «كاف» قد اختار في وقت سابق الخطيب سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، لاسيما أنه أول لاعب مصري يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي عام 1983.
وسبق أن لبى رئيس الأهلي دعوة الاتحاد الإفريقي وتواجد في مؤتمر توقيع عقد رعاية حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا والذى أقيم في سبتمبرمن العام الماضى بالغردقة، أيضًا حرص محمود الخطيب على قبول دعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمشاركة في اجتماعات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي مع منظومة الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد أحمد، التي عقدت مؤخرًا في القاهرة؛ لمناقشة تطويرالكرة في القارة السمراء، وبعض الأمورالخاصة بمسابقاتها، وسبل تطوير اللعبة والمنظومة، وإجراء بعض الإصلاحات، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة في الفترة الأخيرة.
كشف مصدر من داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن جوائز الاتحاد الأفريقى للأفضل فى القارة السمراء خلال الحفل المحدد له غداً الثلاثاء بمدينة "الغردقة"، ويشهد الحفل الاعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 والتى يتنافس عليها الثلاثى محمد صلاح نجم منتخب مصرونادى ليفربول الإنجليزى، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال ونادى ليفربول، ورياض محرز جناح منتخب الجزائرونادى مانشسترسيتى الإنجليزى.
وتستضيف منطقة الأهرامات اليوم، الاثنين، مباراة استعراضية تجمع بين عدد من أساطير افريقيا والعالم على هامش تواجدهم فى مصر في خطوة تهدف إلى تشجيع الإقبال السياحى.
وزار صباح اليوم الأساطير جامعة القاهرة وإجروا حوارا مع الطلاب، وحاليا تقام المباراة الاستعراضية لهم ثم يتوجهون بعدها لمدينة الغردقة للمشاركة فى حفل الاتحاد الأفريقى لتوزيع جوائز أفضل اللاعبين خلال عام 2019، ومن أبرز هؤلاء الأساطير صامويل إيتو، عبيدى بيليه، خاليلو فاديجا، الحاج ضيوف، الأخضر بلومى، رابح ماجر، يايا توريه، ديديه دروجبا، أوكوشا، كانو، وأمادو فلافيو.
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