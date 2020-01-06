شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يدعو الخطيب لحضور احتفالية الأفضل في القارة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، دعوة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»؛ لحضور احتفالية اختيار أفضل لاعب في إفريقيا التي ينظمها الاتحاد الإفريقي، وتقام مساء غدٍا الثلاثاء بالغردقة.

جاءت دعوة «كاف» للكابتن محمود الخطيب بصفته أحد أبرز أساطير الكرة الإفريقية على مدار تاريخها، ورئيس أكبر نادٍ في القارة .. وكان «كاف» قد اختار في وقت سابق الخطيب سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، لاسيما أنه أول لاعب مصري يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي عام 1983.

وسبق أن لبى رئيس الأهلي دعوة الاتحاد الإفريقي وتواجد في مؤتمر توقيع عقد رعاية حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا والذى أقيم في سبتمبرمن العام الماضى بالغردقة، أيضًا حرص محمود الخطيب على قبول دعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمشاركة في اجتماعات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي مع منظومة الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد أحمد، التي عقدت مؤخرًا في القاهرة؛ لمناقشة تطويرالكرة في القارة السمراء، وبعض الأمورالخاصة بمسابقاتها، وسبل تطوير اللعبة والمنظومة، وإجراء بعض الإصلاحات، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة في الفترة الأخيرة.

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