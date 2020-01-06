شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سمير: حلم الانضمام للفراعنة سر تألقى مع المقاولون ولا أهتم بلقب الهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد سمير مدافع المقاولون العرب عن سر تألقه في الموسم الجاري مع ذئاب الجبل، لينافس على هداف الفريق بعدما سجل أربعة أهداف، كما يحتل المقاولون العرب المركز الثاني كأقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي في مسابقة الدوري العام، ولم تستقبل شباك الذئاب حتى الآن سوى 7 أهداف فقط على مدار 12 مباراة، فيما استقبلت شباك الأهلي هدفين.

وقال سمير في تصريحات لـ ”الخليج 365”: الفريق بصورة كاملة يعيش حالة فنية مميزة خلال الموسم الجاري مع عماد النحاس، جميع اللاعبين يضعون هدف البقاء في المربع الذهبي نصب أعينهم خلال الموسم الجاري لاستعادة مكانة ذئاب الجبل الحقيقية والمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

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أضاف مدافع المقاولون: حلم الانضمام لمنتخب مصر وتمثيل الفراعنة كان الدافع الرئيسي لتألقي خلال الموسم الجاري، خاصة بعد تواجد إدارة فنية وطنية بقيادة حسام البدري على رأس المنتخب، حيث يحرص البدري على متابعة مباريات الدوري دون الاقتصار على لاعبي الأهلي والزمالك فقط ، و أبذل قصارى جهدي للتواجد مع الفراعنة فقميص المنتخب شرف لأي لاعب وأتمنى الحصول على فرصة لإثبات جدارتي بتمثيل المنتخب خلال الفترة المقبلة، كنت موفق في إحراز 4 أهداف مع المقاولون لقب المدافع الهداف لا يشغلني كثيراً ولكن أتمنى مواصلة التألق.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 26 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 30 نقطة، والذى وسع الفارق بينه وبين المقاولون بعد فوزه فى مباراة الأمس على إف سى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف لينفرد بالقمة.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة النحاس، فى 8 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف كثانى أقوى خط دفاع فى مسابقة الدورى العام بعد النادى الأهلى الذى لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.