قائمة منافس الزمالك.. عودة مدافع ورحيل لاعب قبل موقعة الجمعة فى السلام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي زيسكو يونايتد الزامبى قائمة الفريق لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط، فى حين يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحتل أول أغسطس الأنجولى المركز الثالث برصيد نقطتين، ويأتى زيسكو بالمركز الأخير برصيد نقطتين.

وتضم قائمة زيسكو 20 لاعباً هم:

حراسة المرمى: جاكوب باندا - ديودوني نتيباهيزوا.

خط الدفاع: سيمون سيلويمبا – مواليا بيري - فاكسون كابومبو - دافيد أوديامبو - سولومون ساكالا - كليمينت موابي - مارسيل كالوندا.

خط الوسط: كوندواني متونجا – أدريان تشاما - ميشيك شايلا - موابي مويلوا - جون تشينجاندو - إينوك سابوموكاما - جيسي جاكسون وير - لوجيك شيكولي شينجاندو.

خط الهجوم: وينستون كالينجو – قوادري كولا – أومارا كاسومبا.

وشهدت القائمة عودة المدافع الأيسر كابومبو بعد تماثله للشفاء من الإصابة، كما عاد ميشيك شايلا لاعب الوسط بدلا من أنطوني أكومو بعد رحيل الأخير عن زيسكو في فترة الانتقالات الشتوية للانتقال لنادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

تلقى نادى الزمالك إخطاراً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإقامة مباراة الفريق الأبيض مع زيسكو يونايتد الزامبى، التى ستقام الجمعة المقبل على استاد السلام فى التاسعة مساءً، ليكون الإخطار تأكيداً رسميًا حول عدم نقل المباراة من استاد السلام إلى استاد القاهرة، حيث يقام اللقاء بشكل طبيعى فى استاد السلام بعدما تم إخطار الفريقين بشكل رسمى بذلك الأمر.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبى فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للحكم الإثيوبى باملاك تسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله إبراهيم، مساعد أول والإثيوبى صامويل تانجو مساعد ثانى، والحكم الرابع الإثيوبى ليما نيجوسى ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط، فى حين يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحتل أول أغسطس الأنجولى المركز الثالث برصيد نقطتين ويأتى زيسكو فى المركز الأخير برصيد نقطتين.