شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منافس الزمالك.. عودة مدافع ورحيل لاعب قبل موقعة الجمعة فى السلام والان مع تفاصيل الخبر
وتضم قائمة زيسكو 20 لاعباً هم:
حراسة المرمى: جاكوب باندا - ديودوني نتيباهيزوا.
خط الدفاع: سيمون سيلويمبا – مواليا بيري - فاكسون كابومبو - دافيد أوديامبو - سولومون ساكالا - كليمينت موابي - مارسيل كالوندا.
خط الوسط: كوندواني متونجا – أدريان تشاما - ميشيك شايلا - موابي مويلوا - جون تشينجاندو - إينوك سابوموكاما - جيسي جاكسون وير - لوجيك شيكولي شينجاندو.
خط الهجوم: وينستون كالينجو – قوادري كولا – أومارا كاسومبا.
وشهدت القائمة عودة المدافع الأيسر كابومبو بعد تماثله للشفاء من الإصابة، كما عاد ميشيك شايلا لاعب الوسط بدلا من أنطوني أكومو بعد رحيل الأخير عن زيسكو في فترة الانتقالات الشتوية للانتقال لنادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.
وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبى فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للحكم الإثيوبى باملاك تسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله إبراهيم، مساعد أول والإثيوبى صامويل تانجو مساعد ثانى، والحكم الرابع الإثيوبى ليما نيجوسى ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط، فى حين يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحتل أول أغسطس الأنجولى المركز الثالث برصيد نقطتين ويأتى زيسكو فى المركز الأخير برصيد نقطتين.
كانت هذه تفاصيل خبر قائمة منافس الزمالك.. عودة مدافع ورحيل لاعب قبل موقعة الجمعة فى السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.