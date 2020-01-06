بالفيديو.. هدف بالكعب لميدو ومقصية ضيوف.. ملخص مباراة الأساطير بالأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: أقيمت مباراة أساطير كرة القدم، تحت سفح الأهرامات، اليوم الإثنين، على هامش احتفالية الاتحاد الإفريقي "كاف" لأفضل لاعب إفريقي لعام 2019. وتنافس بالمباراة الفريقان الأزرق والأبيض، حيث ضم الأول ميدو - كافو - جوليان سيزر - نونو جوميش - انفانتينو - ناكاتا - جوتشا - كالوشا بواليا، فيما ضم الفريق الثاني وائل جمعة - الحاجي ضيوف - مصطفى حجي - رابح ماجر - أحمد أحمد - دجوكاييف - فيرون - فلافيو - خليلو فاديجا. وانتهت المباراة بفوز الفريق الأزرق بنتيجة (4-3). سجل للفريق الأزرق ميدو ونونو جوميش وسلفاتوري بوكيتي وجاي، فيما سجل للفريق الأبيض الحاجي ضيوف هدفين وأمادو فلافيو هدفا. هدف فلافيو الرائع Advertisements مقصية ضيوف هدف بالكعب لميدو

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