مصدر: الطائرة تحركت من إنجلترا.. تأكد غياب صلاح عن حفل الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

تحركت الطائرة الخاصة التي وفرها الاتحاد الإفريقي "كاف" من إنجلترا، في اتجاهها إلى الغردقة، استعدادا لحفل أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

وأوضح مصدر - رفض الكشف عن هويته لمصراوي - أن الطائرة تقل النجم السنغالي ساديو ماني، فيما لم يتواجد عليها النجم المصري محمد صلاح.

وكان مصدر أكد لمصراوي، في وقت سابق، أن هناك محاولات لإقناع محمد صلاح بالحضور للتواجد في حفل الأفضل في إفريقيا.

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وتستضيف الغردقة، حفل أفضل لاعب إفريقي، مساء الثلاثاء.

ويتنافس على حصد الجائزة الثلاثي ساديو ماني، ومحمد صلاح نجمي ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

كما يتنافس الثلاثي طارق حامد، ويوسف بلايلي، وأنيس البدري، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، والثلاثي جمال بلماضي، ومعين الشعبانى، وأليو سيسيه على جائزة أفضل مدرب.