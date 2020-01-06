باهر المحمدي يعود لقائمة الأسماعيلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

أعلن أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة بيراميدز غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

شهدت القائمة عودة باهر المحمدي قائد الفريق بعد غيابه عن مباراة انبي الماضية،

مع استبعاد الناميبى بنسون شيلونجو ووجيه عبد الحكيم.

وجاءت قائمة الأسماعيلي كالتي..

في حراسة المرمى: محمد مجدى – محمد فوزى

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خط الدفاع: أحمد أيمن – باهر المحمدي – محمد هاشم – إبراهيم أبواليزيد – أسامة إبراهيم

– محمود البدرى

خط الوسط: عماد حمدي – محمد بيومي – محمود دونجا – محمد مخلوف –بيكتى سيلفا – عبدالرحمن مجدي – محمد صادق – محمد حمدى زكى

خط الهجوم: محمد الشامى – حازم مرسى

ويحتل الدراويش المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، جمعهما من 11 مباراة حقق الفوز في 4 وتلقى الهزيمة في 5 وتعادل في مبارياتان.