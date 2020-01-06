اتحاد تنس الطاولة يعلن مواعيد مباريات الدوري الممتاز رجال وسيدات

أعلنت لجنة المسابقات بـ الاتحاد المصري لتنس الطاولة مواعيد وجدول الموسم الجديد 2019 – 2020 لبطولة الدوري الممتاز رجال وسيدات بالممتاز أ الممتاز ب. ويبدأ الدور الأول لدوري المرتبط أ للرجال يومي ٢٧ و٢٨ يناير الجاري . وجاءت المجوعات كالتالي.. المجموعة الأولى تضم: الأهلي - العاب دمنهور - الصيد ورشيد - أسوان -مصر للتامين وتقام جميع لقاءات المجموعة الأولى بملعب الأهلي. المجموعة الثانية تضم: انبي - طنطا الرياضي - الحوار - الرائد - الرباط - الأنوار - جزيرة الورد وتقام جميع المبارايات بملعب الرواد. الأنوار - جزيرة الورد وتقام جميع المبارايات بملعب الرواد. المجموعة الثالثة تضم: الزمالك - كفر الشيخ المنيا - الزهور - الإعلاميين وس.ح. الإسماعيلية وتقام جميع المباريات بملعب صالة الاتحاد المجموعة الرابعة تضم: سبورتنج المعادي - أصحاب الجياد - إسناد المنصورة - دسوق وأهلي فاقوس وتقام جميع المبارايات بملعب المعادي بينما دوري الممتاز المرتبط سيدات فيقام الدور الاول يومي ٣٠ يناير الجاري لمجموعات الأولي والثالثة والرابعة اما الثانية تقام يوم ٢٩ يناير علي أن يقام الدور الثاني في ال٢٥ من فبراير المقبل. الجاري لمجموعات الأولي والثالثة والرابعة اما الثانية تقام يوم ٢٩ يناير علي أن يقام الدور الثاني في ال٢٥ من فبراير المقبل. المجموعة الأولي تضم: الأهلي - أصحاب الجياد - الزهور وش.م.الإسماعيلية وتقام جميع المباريات بملعب الزهور. المجموعة الثانية تضم: Advertisements الزمالك - مدينة مصر - الرباط - الأنوار - إستاد المنصورة وتقام لقاءاتها بملعب الرباط والأنوار المجموعة الثالثة تضم: جزيرة الورد - سبورتنج - القناه - الرواد وتقام لقاءاتها بملعب الرواد المجموعة الرابعة تضم: سموحة- المعادي - الشرقية - الاوليمبي وتقام لقاءاتها بملعب سموحة. ويبدأ الدور الاول لدوري المرتبط الممتاز ب رجال يومي ٢٧ و٢٨ يناير الجاري .

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