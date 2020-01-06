"طب اطردني كده".. سبب أزمة طارق حامد مع حكم لقاء الزمالك وأسوان

علمت " الوفد"، تفاصيل ما ذكره طارق سامي، حكم لقاء الزمالك وأسوان بالدوري، في تقريره عن سبب طرد طارق حامد، لاعب الفريق الأبيض.
قال سامي في التقرير، إنطارق حامد اعترض عليه في أحد قراراته، فقال له: "لو اعترضت تاني هطردك"، فرد عليه طارق بقوله: "طب اطردني كده"، فأشهر الحكم في وجهه الإنذار الثاني، ثم الكارت الأحمر.
لم يذكر سامي في تقريره أن طارق حامد تفوه ضده بأي لفظ خارج بعد قرار طرده خلال المباراة التي فاز بها الفريق الأبيض بهدفين من دون رد.
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