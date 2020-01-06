شاهد.. أحمد سمير فرج يوجه رسالة لجمهور الإسماعيلي بشأن نادر رمضان

وجه أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلي السابق رسالة لجمهور الدراويش بشأن لاعب وسط الفريق الأول نادر رمضان الذي يغيب عن الملاعب.

ونشر فرج عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلًا:" أنا حاسس الجمهور مقصر مع نادر رمضان اوي السنه اللي فاتت

كان من احسن الناس اللي في الفريق واساسي وجاله رباط صليبي وهو في ماتش رسمي مش عارف الاداره عامله فيه ليه كده رغم ان ده الوحيد اللي عمره ما عمل اي مشكله في النادي مش عارف ليه حطينه في الفريزر من غير سبب وسنه صغير".

وكان تعرض رمضان ديسمبر 2018 للإصابة بقطع في الرباط الصليبي على هامش مشاركته مع فريقة أمام القطن الكاميرونى في ذهاب الدور التمهيدى الثانى بالبطولة الأفريقية.

ومنذ عودة رمضان للملاعب مع بداية الموسم الجاري لم يشارك في مباريات برفقة فريقة لهذا السبب يهاجم سمير فرج الدراويش.