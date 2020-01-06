قبل الكلاسيكو السعودي .. تعرف على أكبر النتائج في تاريخ مواجهات الهلال والأهلي

تترقب أنظار عشاق كرة القدم السعودية مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين فريق الهلال والأهلي مساء غدًا الثلاثاء في إطار مواجهات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في

تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر الثامنة بتوقيت السعودية التاسعة بتوقيت الإمارات وستذاع المباراة عبر قناة KSA Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي .

واليكم أكبر النتائج في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري السعودي

الهلال فاز على الأهلي 3-1 في يناير 2010

تعادل الفريقين بنتيجة 3-3 في نوفمبر 2010

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فاز الهلال على الأهلي 4-0 في سبتمبر 2011

الهلال فاز على الأهلي 4-1 في نوفمبر 2012

الأهلي فاز على الهلال 3-1 في أبريل 2016

الهلال فاز على الأهلي 4-3 في ديسمبر

2018