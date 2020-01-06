تترقب أنظار عشاق كرة القدم السعودية مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين فريق الهلال والأهلي مساء غدًا الثلاثاء في إطار مواجهات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .
ومن المقرر أن تنطلق المباراة فيتمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر الثامنة بتوقيت السعودية التاسعة بتوقيت الإمارات وستذاع المباراة عبر قناة KSA Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي .
واليكم أكبر النتائج في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري السعودي
الهلال فاز على الأهلي 3-1 في يناير 2010
تعادل الفريقين بنتيجة 3-3 في نوفمبر 2010
فاز الهلال على الأهلي 4-0 في سبتمبر 2011
الهلال فاز على الأهلي 4-1 في نوفمبر 2012
الأهلي فاز على الهلال 3-1 في أبريل 2016
الهلال فاز على الأهلي 4-3 في ديسمبر
2018
كانت هذه تفاصيل خبر قبل الكلاسيكو السعودي .. تعرف على أكبر النتائج في تاريخ مواجهات الهلال والأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.