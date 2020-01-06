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خورفكان الإماراتي يفسخ عقد البرازيلي بسمارك بالتراضي

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قام نادي خورفكان الإماراتي بفسخ عقد اللاعب البرازيلي بسمارك بالتراضي وبناءاً على طلب اللاعب الذي كان من المفترض أن يستمر عقده مع أبناء الخور حتى نهاية الموسم لكنه فضل البحث عن تجربة جديدة

ودخل اللاعب في مفاوضات مع الكويت

الكويتي من اجل الانضمام لقائمة بطل الدوري الكويتي خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبلة ولم يسجل المهاجم مع خورفكان سوى هدفين فقط خلال 17 مباراة خاضها مع الفريق.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الفني لفريق خورفكان الأسماء التي ستغادر الفريق ويأتي في مقدمتهم الاوزبكي تيمور خوجا الذي لم يقنع إدارة النادي بمستواه بعد ان فشل في تسجيل أي هدف لخورفكان طوال فترة 4 شهور الماضية كما ان الشكوك تحوم حول استمرارية عدد اخر من اللاعبين الأجانب على رأسهم جونيور وروبسون .

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