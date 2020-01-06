موعد مباراة آرسنال وليدز يونايتد اليوم والقنوات الناقلة

يستضيف فريق أرسنال نظيره فريق ليدز يونايتد اليوم الإثنين على ملعب الامارات في مساء اليوم الأثنين، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
موعد مباراة ارسنال وليدز يونايتد
تنطلق مباراة ارسنال وليدز يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بنوقيتالقاهرة،
وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وليدز يونايتد
تذاع مباراة آرسنال وليدز يونايتد بشكل حصريعبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق رؤوف خلف.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل أرسنال أمام ليدز يونايتد كالتالي..
حراسة المرمى: داميان مارتينيز.
خط الدفاع: سوكراتيس باباستاثوبولوس -بوكايو ساكا – روب هولدينج – مايتلاند نيلس.
خط الوسط: لوكاس توريرا – ماتيو جندوزي- ريس نيلسون - داني سيبايوس
خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي – الكسندر لاكازيت.
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