3 تحديات أمام المدرب بيدرو إيمانويل أمام العين الإماراتي

يواجه البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب العين الجديد، العديد من التحديات مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، أبرزها 3 مهام، لكسب الرهان مع جماهير النادي الطموحة التي تتطلع دوماً إلى منصات التتويج والاحتفال بالألقاب.
1- سيكون التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي على حساب النصر في العاشر من الشهر الجاري على ملعب استاد هزاعبن زايد، وهو عربون الثقة الذي يجب أن يقدمه المدرب البرتغالي لأنصار الفريق.
2- على المدرب الجديد أن يعد الفريق البنفسجي، ليكون مؤهلاً لتخطى الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال آسيا إلى مرحلة المجموعات، إذ سيستضيف الفريق في 28 يناير الجاريالفائز من مباراة الزوراء العراقي، وبنيودكور الأوزبكي، ومن ثم العمل على متابعة المشوار الآسيوي، خصوصا أن العين سبق له التتويج باللقب 2003، ووصل إلى النهائي مرتين 2005 و2016.
3- تقع على عاتق بيدرو إيمانويل كذلك مهمة ترتيب الأوراق وإعادة تنظيم صفوف الفريق واستعادة توازنه في دوري الخليج العربي، بعد أن تراجع في الفترة الأخيرة إلى المركز الخامس برصيد 21 نقطة، وكذلك المنافسة على جميع ألقاب الموسم
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