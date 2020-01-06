العين الإماراتي يعلن ضم خليفة مبارك خلال ساعات

أتم نادي العين الإماراتي الاتفاق مع المدافع الدولي خليفة مبارك «27 عاماً» لضمه في صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات ضمن خطة دعم صفوف الفريق

خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري .

ومن المقرر أن يعلن النادي عن توقيع العقد رسمياً مع اللاعب خلال الفترة

المقبلة، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق بعدد من العناصر في مراكز مختلفة .

ويدرس نادي العين، ضم لاعب أجنبي خلال الميركاتو الشتوي، ليكون بديلاً للجزائري عبد الرحمن مزيان، الذي يتوقع إعارته لأحد الأندية الخليجية.