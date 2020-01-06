العين الإماراتي يعلن ضم خليفة مبارك خلال ساعات

أتم نادي العين الإماراتي الاتفاق مع المدافع الدولي خليفة مبارك «27 عاماً» لضمه في صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات ضمن خطة دعم صفوف الفريقخلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري .
ومن المقرر أن يعلن النادي عن توقيع العقد رسمياً مع اللاعب خلال الفترةالمقبلة، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق بعدد من العناصر في مراكز مختلفة .
ويدرس نادي العين، ضم لاعب أجنبي خلال الميركاتو الشتوي، ليكون بديلاً للجزائري عبد الرحمن مزيان، الذي يتوقع إعارته لأحد الأندية الخليجية.
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