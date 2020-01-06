نوير غير مُهتم بما فعلته إدارة بايرن ميونخ في الميركاتو الشتوي 2020

أكد مانويل نوير حارس مرمى وقائد نادي بايرن ميونخ الألماني، أن تعاقد ناديه مع ألكسندر نوبيل حارس مرمى شالكه، ليس له أي علاقة بمستقبله في النادي البافاري.

ويستمر عقد نويل مع بايرن لمدة موسم آخر، ويبدو أن بايرن حريص على تمديد عقد الحارس البالغ من العمر 33 عاماً، لمدة عامين آخرين.

وقال نوير في تصريحات له ، اليوم الإثنين، على هامش معسكر فريقه بالعاصمة القطرية الدوحة، إن توقيع بايرن مع نوبيل 23/ عاما/ ، والذي سينضم إلى الفريق الصيف المقبل قادما من شالكه بعقد مدته خمس سنوات، هو قرار من النادي فيما يتعلق بالسنوات القليلة المقبلة.

وأضاف: “ألكسندر نوبل حارسمتميز يمكن أن يكون له المستقبل في وقت ما، لكن بالنسبة لي لا يهم إنضمامه إلى بايرن ميونخ”.

ورفض نوير فكرة إفساح المجال لحراس أخرين في المباريات خلال الموسم المقبل، حيث قال : “أنا رياضي ومُحترف وأريد دائمًا اللعب”.

ويعتمد مستقبل نوير على خطط النادي مع هانزي فليك المدير الفني للفريق، والذي خلف الكرواتي نيكو كوفاتش في منصبه في نوفمبر الماضي، كمدرب مؤقت لكنه الآن أصبح مدرباً دائماً على الأقل حتى نهاية الموسم.

Advertisements

وقال نوير: “العمل مع هانسي فليك متعة كبيرة”.

وأضاف: “وبالطبع من المهم للغاية بالنسبة لي أن أعرف من سيكون المدرب الذي سمستمر في قيادة الفريق على المدى البعيد”.

رسميًا | بعد نجاح تجربة نوير، بايرن ميونخ يضم حارس جديد من شالكه

مدرب بايرن ميونخ يحتفل بضم “نوبل” من شالكه، ويوجه رسالة إلى لوف