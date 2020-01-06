نتيجة مباراة ميلان وسامبدوريا فى الدوري الايطالي

تنتظر الجماهير في كل أنحاء العالم مباراة ميلان والظهور الأول للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش حيث يخوض الروسونيري اختباراً صعباً أمام سامبدوريا، ضمن مباريات اليوم الاثنين 6-1-2020 على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الايطالي “سيري آ”.

تنطلق مباراة ميلان وسامبدرويا عصر اليوم فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت مكة، 14:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل ميلان المباراة رافعاً شعار لا بديل عن الفوز، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 21 نقطة، وكان ميلان قد تعرض لهزيمة فادحة فى الجولة الماضية امام اتالانتا بنتيجة 5-صفر.

فى المقابل يدخل سامبدوريا اللقاء فى المركز الـ15 برصيد 15 نقطة، وكان قد تعرض لخسارة فى الجولة الماضية على ملعبه امام المتصدر يوفنتوس.

وتعود آخر مواجهة بين الفريقين بالموسم الماضي بالجولة 29 والتي شهدت فوز سامبدوريا بهدف دون مقابل.