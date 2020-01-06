بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لجميع أحداث مباراة يوفنتوس وكالياري في الجولة 18 من الدوري الإيطالي. المباراة تنطلق في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، على ملعب آليانز في مدينة تورينو. تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس الرابعة بتعليق المعلق الرياضي التونسي الشهير عصام الشوالي. يوفنتوس 0-0 كالياري ???? ستاد آليانز (تورينو) ♻️ جارية الآن بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة يوفنتوس وكالياري في السيري آ اليوم الاثنين 6 يناير 2020.

سيكون معكم “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365 هذا المساء.

تشكيلة يوفنتوس اليوم: تشيزني – أليكس ساندرو – ديميرال – بونوتشي – كوادرادو – ماتويدي – رابيو – بيانيتش – آرون رامسي – كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا

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