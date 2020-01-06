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آرسنال يبدأ محادثات رسمية لضم مدافع بايرن ميونخ

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محمد ماهر 0 تبليغ

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بدأت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الإثنين، محادثات مع إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، من أجل التعاقد مع المدافع جيروم بواتنج خلال فترة الأنتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن النادي البافاري سيسمح لبواتنج / 31 عاماً / بالرحيل عن الفريق، في ظل تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وذلك بمقابل مادي يصل إلى 15 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، يسعى لتدعيم دفاع فريقه بمدافع قوي وصاحب خبرة، خاصة وأن تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي، يرجع فى الغالب إلى تواضع مستوى دفاعه.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في ترتيب برصيد 27 نقطة بعد خوضه 21 مباراة.

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