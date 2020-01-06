تحديد الخصم القادم للدحيل في كأس أمير قطر

أسفرت قرعة دور الستة عشر لكأس أمير قطر، اليوم الإثنين، عن مواجهة ستجمع الدحيل حامل اللقب بنظيره فريق معيذر الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

وجاءت باقي نتائج القرعة لتسفر عن مواجهة تجمع بين الأهلي وقطر، وكذلك الريان مع ضيفه مسيمر والعربي والخور، فيما يستضيف السيلية فريق أم صلال ويحل المرخية ضيفًا على الغرافة ويلعب الشحانية مع الوكرة والسد مع الخريطيات.

وكان الدحيل توج بلقب بطولة العام الماضي، عقب إكتساحه لنظيره فريق السد 4 / 1 في المباراة النهائية.

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