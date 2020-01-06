نتيجة مباراة يوفنتوس وكالياري فى الدوري الإيطالي

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره كالياري، فى احدي مباريات اليوم الاثنين 6-1-2020 على ملعب “أليانز ستاديوم” معقل السيدة العجوز بتورينو، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الايطالي ” السيري آ”.

تنطلق مباراة يوفنتوس وكاليري عصر اليوم فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت مكة،14:00 بتوقيت جرينتش.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 42 نقطة، متساويًا مع غريمه إنتر ميلان الإيطالي بنفس الرصيد، إلا أن الأخير يتفوق بفارق الأهداف وتنتظره مباراة نارية ضد نابولي، اليوم لحساب الجولة الثامنة عشر من الدوري.

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وكانت آخر مباراة لعبها هي الأخيرة عام 2019 في نهائي كأس السوبر الإيطالية فى السعودية ، حيث خسر يوفنتوس أمام خصمه لاتسيو وخسر لقب البطولة لصالح لاتسيو كانت النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، في حين أن المباراة الأخيرة التي لعبها يوفنتوس في الدوري الإيطالي كانت أمام فريق سامبدوريا ، الذي انتهى بفوز يوفنتوس خارج ملعبه ، بهدفين مقابل هدف واحد في الدوري.

فى المقابل يسعى كالياري، للخروج بنتيجة إيجابية من أرض منافسه، من أجل الضغط على منافسيه على المربع الذهبي، ومحاولة المشاركة في البطولات الأوربية، حيث يحتل كاليري المركز السادس برصيد 29 نقطة.

وتعود آخر مواجهة بين اليوفي وكالياري، الموسم الماضي بالجولة 30 من السيريا آ، وحقق يوفنتوس الفوز بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي اقيمت على ملعب نادي كالياري “ملعب سانت إيليا”.